Kontrolsüz üremelerin önüne geçiliyor Sapanca'da insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi canlılarla mücadele devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sosyal ve açık alanları daha fazla kullanmaya başlayan vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına önem veriyor. Özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerler belediye ekipleri tarafından titizlikle ilaçlanarak kontrolsüz üremelerin önüne geçiliyor.

Üstü açık su bırakılmamalı

Belediye yetkilileri: özellikle sivrisineklerin küçük/büyük tüm durgun sulara yumurtalarını bırakmak suretiyle ürediklerini bu sebepten dolayı bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, bodrumda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, açık bırakılan rögarlar, kullanılmayan aletlerde biriken sular, kedi köpek su tasları, ağzı açık bırakılan su dolu variller, atık kova ve kaplardaki su birikintisi, kullanılmayan süs veya bahçe havuzları, kanallar, vb. durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde ürediğine vurgu yapıldı ve bu konuda vatandaşlar uyarılarak üstü açık su bırakılmaması talep edildi.

Erken dönemde larva ilaçlamalarımızı aksatmadık

Belediye olarak vektörle kesintisiz mücadele ettiklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Daha konforlu ve huzurlu sineksiz bir yaz için vektörle mücadele ediyoruz. Sahada ilaçlama çalışmalarını devam ettiren ekiplerimiz haftasonu ve gece geç saatlere kadar mesailerine devam ediyorlar. Vektörle mücadele sadece Sapanca'mızda değil şuan mevsimsel değişimlerden dolayı tüm ülke bazında devam etmektedir. Erken dönemde larva ilaçlamalarımızı aksatmadık. Fakat mevsim normallerin üzerindeki yağışların uzun sürmesi ilaçlama günlerini ötelemiş oldu. Havaların yağışsız olduğu günler değil, gün içerisindeki saatler dahi ekibimiz tarafından değerlendirmiştir. Halkımızın refahı için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Evlerin önlerindeki ve bahçelerdeki su birikintileri konusunda da halkımızın daha hassas olmasını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler