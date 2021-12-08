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Kontrole giden şantiye şefi inşaattan düşüp yaralandı

Kontrole giden şantiye şefi inşaattan düşüp yaralandı
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir inşaatta şantiye şefi olarak çalışan kişi, kontrole gittiği binadan düşerek yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir inşaatta şantiye şefi olarak çalışan kişi, kontrole gittiği binadan düşerek yaralandı.

Yazıcızade Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta şantiye şefi olarak çalışan O.B, kontrol için binaya giderek incelemelerde bulundu.

O.B, kalaslarla kurulan köprünün üzerinde dengesini yitirince 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrole giden şantiye şefi inşaattan düşüp yaralandı

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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