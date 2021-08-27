Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı
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Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kütahya-İnönü karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bektaş C., idaresindeki 43 AAK 095 plakalı tır Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Savrulan araç sonrasında yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada yaralanan Bektaş C., olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bektaş C.'nin vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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