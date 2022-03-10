Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı
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Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Isparta'da kontrolünü kaybeden tır, 7 araca çarptı.
ISPARTA (İHA) - Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı
ISPARTA - Isparta'da kontrolünü kaybeden tır, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MPA 02 plakalı tır sürücüsü, kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAT ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.