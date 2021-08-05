Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - Haberler | Yerel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki çiftlikler üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Belen yönetimindeki 34 YS 740 plakalı otomobil Gökbel Mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Nuri Belen ile otomobil'de yolcu olarak bulunan Mustafa Ataç ve kızı Buse Ataç yaralandı. Otomobilin devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere

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