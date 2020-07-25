Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin su kanalına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı
25.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:03

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin su kanalına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesi istikametine seyir halinde 16 JBH 85 plakalı otomobil sürücüsü Ali Osman A.(43) Akasya Altı mevkini geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ kenarında bulunan su kanalına çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Okan Doruk Ü. (23) yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten verilirken, kaza yapan otomobilin yol çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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