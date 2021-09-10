Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
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Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada

Markete giren otomobil alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete dalan otomobil, manav reyonunda alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi. Kaza, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Şahinbey İlçesi Narlıtepe Mahallesinde meydana geldi. A.D. idaresindeki 27 MB 8103 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki markete daldı. Otomobil, o esnada marketin manav reyonunda alışveriş yapan M.K'ya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil ile manav reyonu arasında sıkışan M.K'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı M.K'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü olan yabancı uyruklu A.D. gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil markette alışveriş yapan müşteriye çarptı... Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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