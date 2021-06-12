Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Çiğdem (45) yönetimindeki 06 ZTL 63 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Çiğdem, eşi Mihrican Çiğdem (38) ve çocukları Ayşe Çiğdem (9) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu vatandaşların da yardımıyla otomobil içerisinden çıkarılırken, sürücü Mustafa Çiğdem, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştığıçıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı aile, buradaki tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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