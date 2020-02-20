Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 1 ölü

20.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18

Konya'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçarken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelebi (56) idaresindeki 46 DR 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan köprünün beton bariyerine çarparak kanala uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve dalgıç ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan dalgıç ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Mehmet Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA