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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman-Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman- Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Mustafa Erdem idaresinde 44 EE 923 plakalı Toyota marka otomobil, Erkenek Tüneli yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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