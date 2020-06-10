Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü İbrahim Turan (40) ile çocukları Ebrar (14) ve Kasım Turan (5) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü İbrahim Turan (40) ile çocukları Ebrar (14) ve Kasım Turan (5) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, kırsal Kınık Mahallesi yolunda meydana geldi. İbrahim Turan yönetimindeki 16 LBP 07 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çalılara girip, ağaca çarptı. Kazada, İbrahim Turan ile çocukları Ebrar ve Kasım yaralandı. İbrahim Turan'ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve çocukları, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA