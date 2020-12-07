Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

07.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:36
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparka girdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparka girdi. Otomobil yürüyen 2 kadın ile park halindeki cipe çarptı. Kazada kadınlardan 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden A.E., 09 SK 177 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, aniden yola fırlayan yaya nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyere çarptı. Bariyeri yıkan otomobil, otopark alanında yürüyen 2 kadına ardından da park halindeki cipe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı diğer kadın ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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