Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
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Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak iki araca çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak iki araca çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak önce Adnan E. idaresindeki seyir halindeki 67 AAC 898 plakalı tıra, daha sonra ise Turgay Ç. idaresindeki 41 FS 630 plakalı otomobile çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Mustafa K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonrasında yaralı sürücü Mustafa K., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücüler Adnan E. ve Turgay Ç'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önce bölünmüş yolda seyir halinde olan tıra, sonra da otomobile çarptığı görülüyor.

(Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik/İHA)

Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tıra, sonra otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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