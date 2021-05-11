Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan cipin şarampole ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan cipin şarampole ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerine saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H. idaresindeki 71 KD 272 plakalı Isuzu marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki alana düştü. Araç, şarampolde ters devrilerek durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.H. ile yolcu olarak bulunan eşi M.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri karayolu da, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE

Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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