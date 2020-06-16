Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı Yozgat'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:56

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kırıkkale-Yozgat Karayolu Orhan Gazi köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale istikametinden Yozgat'ın Yerköy istikametine gitmekte olan Selatdin Önal yönetimindeki 26 UL 385 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Selatdin Önal ile araç içerisinde bulunan Meral Önal ve Busenur Önal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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