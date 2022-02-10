Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu - Haberler
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Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Gediz Nehri'ne uçtu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Gediz Nehri'ne uçtu. Sürücü yüzerek kurtulurken, araç itfaiyenin 5 saatlik çalışması ile sudan çıkarıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde C.K.'nin (25) kullandığı otomobil, dün gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gediz Nehri'ne düştü. Yağan yağmurlar sonrası debisi yükselen Gediz Nehri'ne gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya çıkan sürücünün kazayı ekiplere bildirmesi sonucu olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehrin sularına gömülen otomobil ise bu sabah Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıçların yaklaşık 5 saatlik çalışması ile nehirden çıkarıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gediz Nehri, Otomobil, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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