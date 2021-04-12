Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2'si ağır 3 yaralı

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Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2'si ağır 3 yaralı Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2'si ağır 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Karaman beldesi mevkisinde meydana geldi. Bayram A. idaresindeki 67 TK 769 plakalı Ford marka panelvan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Bayram A. ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM