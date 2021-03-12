Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri

12.03.2021 07:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 07:41
Kont Adnan

Karadeniz şarkılarının olmazsa olmazlarından Kuş foli koma foli" sözleri ve ezgisiyle büyük beğeni topluyor. Peki, Kuş foli koma foli sözleri nedir? İşte, Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri

Kont Adnan'ın en çok sevilen şarkılarından Kuş foli koma foli, ilk yayınlandığı gündne bugüne adar beğenilerek dinlendi. İşte, Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri

KONT ADNAN "KUŞ FOLİ KOMA FOLİ" SÖZLERİ

Gece geldum kabina çalilara bolaştum

Korktum beni tuyarsun alt taraftan tolaştum

Kuçucuk piçağumla açtum penceresini

Elladum yanağini tuttumda sinesini

İki koyun bi kuzi o da yayilur dizi

Yarumla konuşurkan anasi kördi bizi

O pamuk ellerine kina yakmişti kina

Paluklama atladum karyolanun altina

Oy Allah'um Allah'um oy tereler tereler

Karyolanun altina yedi beni pireler

Bi mektup yazacağum Trabzon'da kaleme

Teti ola kit purdan rezil olduk aleme

Paşum pelaya kirdi kaça uşaklar kaça

Atladumda kurtuldum yandaki dar ağaca

Aldum pazardan tarak saçumi tarayirum

Kızlar beni sorarsa kuş foli arayirum

Kuş foli koma foli toli yağayi toli

Sevdaluğun yuzinden hepten şaşurduk yoli

Karyolanun altindan atladum pencereye

Tati ola ne iş var sen nereye nereye

Paşum pelaya kirdi kaça uşaklar kaça

Atladum da kurtuldum yandaki dar ağaca

Ağaçtan ineyikan tuştum kirdum komaya

Birida haber vermiş o Fadime halaya

Halada kitti teti inşaatte Pala'ya

Pala işi tuyinca hep sarildi malaya

Pala hala kelmeden yurudum ordan yaya

Az ilerde rastladum tolmişçi Mustafa'ya

On kilometre yoli yaya kaçmişum yaya

Soyledum Mustafa'ya kel at beni Maçka'ya

Mustafa da şaşurdi atti beni Haçka'ya

Haçka Maçka kiderkan kalduk bi telaşaya

Kuş foli koma foli toli yağayi toli

Sevdaluğun yuzinden hepten şaşurduk yoli.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 07:41:32. #1.14#
title