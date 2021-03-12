Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri
Karadeniz şarkılarının olmazsa olmazlarından Kuş foli koma foli" sözleri ve ezgisiyle büyük beğeni topluyor. Peki, Kuş foli koma foli sözleri nedir? İşte, Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri
Kont Adnan'ın en çok sevilen şarkılarından Kuş foli koma foli, ilk yayınlandığı gündne bugüne adar beğenilerek dinlendi. İşte, Kont Adnan "Kuş foli koma foli" sözleri
KONT ADNAN "KUŞ FOLİ KOMA FOLİ" SÖZLERİ
Gece geldum kabina çalilara bolaştum
Korktum beni tuyarsun alt taraftan tolaştum
Kuçucuk piçağumla açtum penceresini
Elladum yanağini tuttumda sinesini
İki koyun bi kuzi o da yayilur dizi
Yarumla konuşurkan anasi kördi bizi
O pamuk ellerine kina yakmişti kina
Paluklama atladum karyolanun altina
Oy Allah'um Allah'um oy tereler tereler
Karyolanun altina yedi beni pireler
Bi mektup yazacağum Trabzon'da kaleme
Teti ola kit purdan rezil olduk aleme
Paşum pelaya kirdi kaça uşaklar kaça
Atladumda kurtuldum yandaki dar ağaca
Aldum pazardan tarak saçumi tarayirum
Kızlar beni sorarsa kuş foli arayirum
Kuş foli koma foli toli yağayi toli
Sevdaluğun yuzinden hepten şaşurduk yoli
Karyolanun altindan atladum pencereye
Tati ola ne iş var sen nereye nereye
Paşum pelaya kirdi kaça uşaklar kaça
Atladum da kurtuldum yandaki dar ağaca
Ağaçtan ineyikan tuştum kirdum komaya
Birida haber vermiş o Fadime halaya
Halada kitti teti inşaatte Pala'ya
Pala işi tuyinca hep sarildi malaya
Pala hala kelmeden yurudum ordan yaya
Az ilerde rastladum tolmişçi Mustafa'ya
On kilometre yoli yaya kaçmişum yaya
Soyledum Mustafa'ya kel at beni Maçka'ya
Mustafa da şaşurdi atti beni Haçka'ya
Haçka Maçka kiderkan kalduk bi telaşaya
Kuş foli koma foli toli yağayi toli
Sevdaluğun yuzinden hepten şaşurduk yoli.