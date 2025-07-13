Konserinde sahnede yılanlar, leopar, tropikal kuşlar, üç maymun ve Afrika fili talep eden şarkıcı kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2009'da Londra'da vereceği konserler için sahnede yılanlar, leopar, tropikal kuşlar, üç maymun, ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 2009'da Londra'da vereceği konserler için sahnede yılanlar, leopar, tropikal kuşlar, üç maymun, ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir? sorusu cevabı nedir?

2009'DA LONDRA'DA VERECEĞİ KONSERLER İÇİN SAHNEDE YILANLAR, LEOPAR, TROPİKAL KUŞLAR, ÜÇ MAYMUN, VE BAZI ŞARKILARDA ÜZERİNE BİNECEĞİ BİR AFRİKA FİLİ TALEP EDEN KİMDİR?

A: Shakira

B: Justin Timberlake

C: Michael Jackson

D: Britney Spears

Cevap : C

YARIŞMACI İREM TAŞDEMİR HAKKINDA

Merve İrem Taşdemir 30 yaşında, Ankara'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Hanım, güzellik salonu işletiyor.