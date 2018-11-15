Konseri İzlemek İçin Köy Okullarına Kitap Bağışında Bulundular

Şırnak Belediyesine bağlı Gençlik Kültür Merkezince köy okullarına kitap toplamak amacıyla düzenlenen konseri, kitap bağışında bulunanlar izledi.

Şırnak Belediyesi Gençlik Kültür Merkezince bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem müzik dinlediler hem de köy okullarına kitap bağışladı.

Merkez Sorumlusu Nazlı Altürk, sosyal sorumluk projesi kapsamında etkinlik düzenlendiğini belirterek, köy okulları ziyaretlerinde, kitaplara olan ihtiyacı gördüklerini söyledi.

"Nasıl bir kampanya yapabiliriz diye düşündük ve konseri düzenlemeye karar verdik. Konsere gelen çocuklar kitap getirdi." diyen Altürk, toplanan kitapları köy okullarını ziyaretlerinde öğrencilere hediye edeceklerini belirtti.

Biletleri parayla değil kitapla aldığını dile getiren 7. sınıf öğrencisi Hilde Demir ise, "Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu kitaplar köydeki arkadaşlarımıza gidecek. Hem biz mutlu olacağız hem onlar." diye konuştu.