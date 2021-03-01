Kongrelere tepki gösteren vatandaş, AK Parti'yi duyunca savunmaya geçti: Onlar ne yapıyorsa doğrudur

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Sokakta mikrofon uzatılan bir teyzenin sözleri, röportaja damga vurdu. Salgın döneminde kongre yapılmasını eleştiren kadın, "Kongreleri AK Parti yapıyor" karşılığını alınca bir anda söylemini değiştirdi.

Yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaşlardan birinin söyledikleri damga vurdu. Koronavirüs salgınına rağmen partilerin kongre yapmasını eleştiren vatandaş "Hastalık dolayısıyla Kongre yapılmamalı, AK Parti ne diyorsa haklı" ifadelerini kullandı.

"NE YAPIYORSA DOĞRUDUR"

Bu sözlerden sonra mikrofonu uzatan muhabirin, "AKP yapıyor kongreyi" uyarısında bulundu. Bu uyarıdan sonra kongre yapılmasını yanlış bulduğunu ifade eden vatandaşın bir anda çark ederek "AKP mi yapıyor? AK Parti, o ne yapıyorsa doğrudur o zaman" demesi dikkat çekti.