Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti

07.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:22

Trump yanlısı göstericilerin dün Washington DC'deki Kongre binasını işgal etmesinin ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat, Başkan Donald Trump'ın hesaplarını bloke etti.

Başkan Donald Trump'a ilk engel Twitter'dan gelirken yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN TRUMP'A 24 SAATLİK ENGELLEME

Twitter'ın ardından ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook da Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koydu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" dendi.

TRUMP "BUGÜNÜ DE SONSUZA KADAR HATIRLAYIN" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Twitter, Facebook ve Instagram'ın ardından Snapchat de Donald Trump'ı bloke ederken, hesabın ne kadar kapalı kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra dün ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti
Haber Yorumları (2)
SELİM: abd nin bu durumuna sevineneler küreselci şeytan biden ve çin iktidara gelirse hem dünyaya hem insanlığa hem de size bugune kadar yaşanmamış kaos ve felaketler vaad ediyor 2-3 sene içinde sonra milli abd yi de trumpı da mumla ararsınız demedi demeyin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEREM KERİMİ: Söz konusu Türkiye olsaydı sosyal medya hiç birşey yapmaz daha çok yayardı. Dostu düşmanı görmek lazım
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 08:52:21. #1.15#
title