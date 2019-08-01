Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını yayılıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola'nın yakın zamanda sıçradığı Goma kentinde hastalık nedeniyle ölen ikinci kişinin kızında da virüs belirlendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Goma'da dün Ebola nedeniyle ölen hastanın bir yaşındaki kızında da hastalığın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ölen kişinin hastalık belirtileri göstermeden önce ailesiyle zaman geçirdiği ifade edildi.

KDC'nin doğusundaki en büyük kent Goma'da, Ebola ilk defa bir başka kişiye bulaşmış oldu. Bu sebeple Ebola taşıyan kişilerle teması olanları bulma ve aşılama çalışmaları başladı.

Ruanda, bugün Goma kentiyle sınır kapısını kapattıklarını duyurmuştu.

Dün Goma'da, Ebola'dan ölen kişiyle temasta bulunduğu tespit edilen ve Ebola tedavi merkezinden Güney Kivu eyaletine kaçan 7 kişi dahil 15 kişi eyalette karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan bin 719 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA