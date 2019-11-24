Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi
Kongo'nun Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Kongo'nun Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü. Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve 2 mürettebattan kurulan olmadığı ifade edildi.
Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi. - GOMA