Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi
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Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi.

09.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:37
Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (DHA)- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan 'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu. Uçakta yangın çıkarken, mürettebat ve yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Güney Afrika'ya ait Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yaparak pistin dışına sürüklendi. Uçakta iniş sonrası çıkan yangın itafiye ekipleri tarafından söndürüldü. 8 mürettebat, 59 yolcu tahliye edilirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Uçağın acil iniş nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi
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