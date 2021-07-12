Konforlu ulaşım için
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konforlu ulaşım için

Konforlu ulaşım için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı.

Sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı.

Nilüfer Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması yapıyor, hem de bozulan yolları hızla onarıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasını fırsata çevirdi. Vatandaşların sağlıklı ve konforlu ulaşım yapabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bozulan yolları kazıyarak, ardından sıcak asfalt kaplaması yapıyor. Nilüfer'i sokak sokak gezen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen programa göre asfalt yama çalışması da yaparak, bozulan yolları onarıyor.

2021 yılında asfalt ve yol çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Nilüfer Belediyesi, ilk 6 ayda 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı. Ekipler merkez mahallelerin haricinde Ayvaköy, Unçukuru, Güngören, Görükle, Akçalar mahallelerinde de çalışma yaparak 12 kilometre sathı kaplama gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 15 bin ton malzemeyle yama çalışması yaparak yolları ulaşıma elverişli hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asfalt-yama çalışması yanında Gümüştepe, Kayapa ve Akçalar başta olmak üzere birçok mahallede de toplam 10 bin 500 metre yeni yol açtı. - BURSA

Konforlu ulaşım için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konforlu ulaşım için - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:14:07. #1.15#

title