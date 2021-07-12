Konforlu ulaşım için

Sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı.

Sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı.

Nilüfer Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması yapıyor, hem de bozulan yolları hızla onarıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasını fırsata çevirdi. Vatandaşların sağlıklı ve konforlu ulaşım yapabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bozulan yolları kazıyarak, ardından sıcak asfalt kaplaması yapıyor. Nilüfer'i sokak sokak gezen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen programa göre asfalt yama çalışması da yaparak, bozulan yolları onarıyor.

2021 yılında asfalt ve yol çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Nilüfer Belediyesi, ilk 6 ayda 24 bin ton malzeme ile 15 kilometre yol asfaltladı. Ekipler merkez mahallelerin haricinde Ayvaköy, Unçukuru, Güngören, Görükle, Akçalar mahallelerinde de çalışma yaparak 12 kilometre sathı kaplama gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 15 bin ton malzemeyle yama çalışması yaparak yolları ulaşıma elverişli hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asfalt-yama çalışması yanında Gümüştepe, Kayapa ve Akçalar başta olmak üzere birçok mahallede de toplam 10 bin 500 metre yeni yol açtı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı