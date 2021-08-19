Konferans Ligi nedir? UAKL, UEFA Avrupa Konferans Ligi ne zaman başladı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maçların başlamasıyla organizasyon hakkında detaylar merak edildi. Yeni lig hakkında UEFA Avrupa Konferans Ligi ne zaman başladı ve Konferans Ligi nedir gibi konular araştırıldı.

Avrupa futbolunda yeni dönem başladı ve UEFA Avrupa Ligi maçları start aldı. Perki, Konferans Ligi nedir? UEFA Avrupa Konferans Ligi ne zaman başladı? İşte, detaylar…

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NEDİR?

Kuruluş tarihi: 2021 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bölge: Avrupa (UEFA)

Konfederasyon: Avrupa (UEFA)

Takım sayısı: 32 (gruplarda)

Açılış sezonu: 2021-22

UEFA Avrupa Konferans Ligi (kısaca UAKL) ya da Konferans Ligi, UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonu itibarıyla düzenlemeyi planladığı futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti.

Turnuva, 2021-22 sezonunda başlaması planlayıp, seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelik olarak, UEFA listesindeki daha çok takımın avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.

UEFA 2015 senesinden beri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'de elenen alt seviyedeki takımlar için ileri aşamaya gidebileceği üçüncü seviyede bir turnuva düşündüğü belirtiyordu.[2018'in ortalarında yeni kaynaklara göre, 48 takımlı Avrupa Ligi'nin iki ayrı grup oluşturup, alt seviyedeki takımların yeni organizasyonun merkezini oluşturacağı konuşuldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

UEFA 2 Aralık 2018'de turnuvanın ismini geçici olarak "Europa League 2" (UEL2) olarak belirtti ve 2021-24 üç yıllık rekabet döngüsünün bir parçası olarak başlatılacağını, UEFA'nın yeni turnuvanın olacağını açıkladı: "Daha fazla kulüp, daha fazla maç ve daha fazla organizasyon" ifadesiyle duyuldu. 24 Eylül 2019 tarihinde turnuvanın resmi adı UEFA Konferans Ligi olarak belirlendi.

ELEME

Şampiyonlar Ligi'ndeki Şampiyonlar Yolu - Lig Yolu eleme sistemine benzer bir eleme turu olacak fakat Şampiyonlar Ligi'nin tersine olan takımlar, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaybedenler direkt olarak Konferans Ligi'nin Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Lig Yoluna katılacak olan takımlar ise UEFA turnuvalarında elde edilen UEFA katsayılarına göre belirlenecektir.

• İlk 5 sırada yer alan liglerden bir takım

• 6. ve 15. sırada yer alan liglerden ikişer takım

• 16. ve 51. sırada yer alan liglerden üçer takım

• 52. ve 54. sırada yer alan liglerden ikişer takım

• 55. sırada bulunan ligden bir takım

• Lihtenştayn Futbol Federasyonunun yerel bir lige sahip olmadığından dolayı, Lihtenştayn Futbol Kupasını kazananı yer alacak.

UEFA futbolunun bu yeniden yapılanmasına dayanarak hiçbir lig, kıta futboluna 2021-24 arasından önce olanlardan daha fazla takım göndermeyecek ve turnuva esasen mevcut Avrupa Ligi turnuvasının en alt derecesinde olacak.