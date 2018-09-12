Koneskoop'tan Kaymakam Keklik'e Veda Programı

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince (KONESKOOP), Samsun'un İlkadım ilçesine atanan Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik için veda programı düzenlendi.

Programa, Keklik'in yanısıra AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Özkurt, KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, kurum amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Veda programında konuşan Keklik, KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak'a teşekkür etti. İlçedeki 5 yıllık görev sürecinde güzel işler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Keklik, "Görev sürem boyunca milletvekillerimizin, belediye başkanımızın, birim müdürlerimizin hep desteğini gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız olmuşsa haklarını helal etsinler." dedi.

Milletvekili Aydın da Keklik'e yeni görev yerinde başarılar diledi. Aydın, "Burada bir tespit yapmadan geçemeyeceğim. Burada dostluklar daha ileri. Konyaaltı'nın kıymetini bilin. Adaşım İbrahim Keklik'i vali olarak uğurlamak isterdik. Bu nasip işi. Bir gün umarım o da nasip olur. Bu tabloyla karşılaşmak kolay değil. Güzel bir ortam oluşmuş. Ayrıca bu bir insanlık görevidir. Bu görevi yerine getiren ve bizim burada birlikte olmamızı sağlayan Kolpak'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kolpak ise ilçede 5 yıldır başarılı çalışmaya imza atan Keklik'in güzel anılar bıraktığını kaydetti.

"Bize kaymakamlık değil ağabeylik." yaptı diyen Kolpak, "Kendisini tanımaktan çok mutlu olduk. Biz onu unutmayacağız. O da bizi unutmayacaktır. Yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Duygusal bir gün yaşadıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Kaymakam Keklik, iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu. Kendisi abim, arkadaşım olarak kalacaktır. Ailesiyle birlikte, sağlıklı, mutlu yılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Kolpak, Keklik'e plaket takdim etti.