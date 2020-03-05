: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: İnsanların kimliklere hapsolması hakikatle ilişkilerini kopartıyor

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'de toplumunun birçok konuda artık yabancılaştığını ve problemlerin çözümüne dahil olmaktan uzak kaldığını söyledi. Ağırdır, "Suriyelilerin seçmen yapılacağını söyleyip ülkeye alınmasını istemeyenler bugün batıya gönderilmelerine karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda o gün faklı düşünenler de şimdi 'yeterince besledik artık gitsinler' diyor. Bütün bunların nedeni kutuplaşma. İnsanların kimliklere hapsolması hakikatle ilişkilerini kopartıyor" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu Sayıların Dili'nde, araştırma verilerinin ışığında son gelişmeleri yorumladı.

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