: KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP'nin 'dindar nesil' mühendisliği tutmadı; oruç tutan, namaz...

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:46

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2008-2018 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmaların, AKP'nin 'dindar nesil yetiştirme' çabalarının toplumda bir karşılık yaratmadığını gösterdiğini söyledi.

KONDA'nın gençlerle ilgili 10 yıllık araştırmalarını karşılaştıran Ağırdır, son 10 yılda yapılan araştırma verilerine bakıldığında gençlerde olumlu yönde değişimlerin göründüğünü ancak toplumsal beklentiler konusunda gençlerin umutsuz bir hava içerisinde göründüğünü söyledi. Ağırdır, "19 milyon gencin 4'te 1'i iş güvencesi ve gelecek güvencesi korkusu yaşıyor" dedi.

T24 yazarı Murat Sabuncu ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır Sayıların Dili'nde bu hafta, 2008 ve 2018 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmaları değerlendirdi.

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