İtalyan ekibi Napoli ve KONAMI, uzun vadeli bir ortaklık anlaşmasıyla tek gerçek zamanlı futbol simülasyonunu hayata geçiriyor

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Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamada, İtalya'nın en büyük spor kulüplerinden biri olan Società Sportiva Calcio Napoli (Napoli) ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. 2022/23 sezonundan başlayarak, eFootball PES serisi, Napoli'nin tam lisanslı özgün bir yeniden üretimini içeren tek gerçek zamanlı futbol simülasyonu olacak.

İtalya'nın önde gelen takımlarından biri olan SSC Napoli, esporun en önemli şirketlerinden biri olan Konami ile bir ortaklığa imza attı. "Resmi Futbol Oyunu Partnerliği" olarak adlandırılan bu anlaşma 2021/22 futbol sezonuyla aynı zamanda başlayacak ve KONAMI'ye çok sayıda pazarlama hakkı verecek.

KONAMI NAPOLİ ORTAKLIĞI, EFOOTBALL'U OLUMLU ETKİLEYECEK

2022/23 sezonundan başlayarak, eFootball PES serisi, Napoli'nin tam lisanslı özgün bir yeniden üretimini içeren tek gerçek zamanlı futbol simülasyonu olacak.

KONAMI ayrıca, ünlü futbol kulübünün Antreman Merkezi'nin resmi ortağı oldu. 1 Temmuz 2021'den itibaren binanın resmi adı "SSC Napoli KONAMI Eğitim Merkezi" olacak. Merkezde yapılacak yeniliklerle oyuncular ve misafirler için bir oyun alanı düzenlenecek.

95 yıl önce kurulan Napoli, İtalya'nın en ünlü futbol kulüplerden biridir ve tarihin büyük bir bölümünde ülkenin önde gelen ligi Seria A'da boy göstermiştir.

eFotball PES serisi için bu ortaklık, İtalya Futbol Federasyonu, AS Roma ve SS Lazio dahil olmak üzere İtalyan futbolunda gerçekleşen önceki anlaşmaları takip ediyor.

Yapılan ortalık anlaşmasının ardından yetkililer şu açıklamalarda bulundu:

Konami Digital Entertainment BV Başkanı Naoki Morita açıklamasında: "İki şirketimiz arasındaki bu yakın ortaklık sayesinde, eFootball PES'in İtalyan futbolu için nihai video oyunu serisi olarak itibarını daha da artıracağız. Napoli'nin uzun vadeli planımıza inancından ve KONAMI ile bu özel anlaşmayı imzalamayı seçmesinden onur duyuyoruz." ifadelerini kullanırken.

Società Sportiva Calcio Napoli'nin Uluslararası Geliştirme Direktörü Serena Salvione ise şunları söyledi: "Napoli hayranları için benzersiz içerik ve deneyimler yaratmak amacıyla KONAMI gibi uluslararası ve yenilikçi bir markayla bu özel ortaklığı başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. KONAMI, eğitim merkezinin isminin haklarını alarak Napoli markasıyla daha fazla ilişkilendirildi. Bu ortaklık, kulübün son yıllarda üzerinde çalıştığı Napoli markasının uluslararasılaşmasına yönelik yeni bir adımdır."