Konakkuran'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
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Konakkuran'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Konakkuran'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Nihat Taşer'in girişimiyle hazırlanan yardım kolileri, belirlenen ailelere dağıtıldı.

Ömeroğlu, imkanlar dahilinde yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileler için Taşer ile birlikte gıda paketleri hazırladıklarını aktaran Ömeroğlu, şunları kaydetti:

"Beldemizde her vatandaşımıza yönelik gıda yardımlarımız devam ediyor. Gün birlik beraberlik günüdür. Koronavirüsten dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi için gıda paketleri hazırlayarak, bu zor günlerinde bir nebze bile olsa mutfaklarına katkı yapmak istedik. Bu hazırladığımız gıda paketleri ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı."

Konakkuran'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Konakkuran'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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