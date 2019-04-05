Konak'ta Pekdaş Görevini Batur'a Devretti

Mazbatasını alan Abdül Batür, Konak Belediyesi'ne gelerek 2014-2019 yılları Konak Belediye Başkanlığı görevinde bulunan CHP'li Sema Pekdaş'tan görevi devraldı.

Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan Eski Başkan Sema Pekdaş, "Konak Belediyesi'nin mührü ile devir teslim tutanağını büyük bir keyif, onurla sevgili kardeşime teslim ediyorum. Başarılar diliyorum. Demokrasinin güzelliği budur. Makamlar el değiştirir, kişiler gelir, sürekli olarak halkın egemenliğini biz bu makamlarda çalışarak gösteririz. Demokrasi budur. Partimizi adım adım büyütmek, Türkiye'de yakılan çoban ateşini büyütmek için mücadele edeceğiz" dedi.

"Sema Başkan 25 yıllık dostumdur"

Pekdaş'ın 25 senelik dostu olduğunu belirten Batur, "Sema başkanım benim 25 senelik dostumdur. Eşi Ali İhsan ağabey de öyle. Yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Adaylık atamam yapıldığında Sema Başkan'ım ilk buraya geldiğimde kapılarda karşıladı. Güler yüzü ve sevecenliğiyle en az kendim kadar sevindim dedi. Gerçek budur. Süreç içinde de sıkıştığımızda aradığımızda hemen anında müdahale noktasında yardımlarını gördük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Parti bilincinin ne olduğunu en güzel şekilde göstermiştir. Onu canı yürekten alkışlamak istiyorum. Bundan sonra da kardeşliğimiz hep devam edecektir" diye konuştu.

Pekdaş'a yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Batur, "Artık nefes almaya başladık. Ankara, Mersin, İstanbul, Hatay gibi büyük kentlerde insanlar özgürlüklerini dile getirmeye başladı. Bu bizim için yeni bir adım. Bu süreç devam edecektir. Ben başkanımıza Konak Belediyesi'nde yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu ayrılık, elveda değil, Allahaısmarladık sadece" dedi.

"Konak emin ellerde"

Batur'un konuşmasına karşılık Pekdaş tekrar söz alarak, "Konak emin ellerde. Herkese teşekkür ediyoruz, başkanım hemen göreve başlayacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA