Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı
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Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı

30.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:43
Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı

Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge gereği sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1 Ocak 2021 Cuma günü kurulan semt pazarlarını bir gün öne önce kurulması kararı aldı.

Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge gereği sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1 Ocak 2021 Cuma günü kurulan semt pazarlarını bir gün öne önce kurulması kararı aldı. 1 Ocak Cuma günü Toros, Kahramanlar, Gürçeşme ve Mersinli semt pazarları bu hafta, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü kurulacak.

İçişleri Bakanlığının yılbaşı haftasında, 31 Aralık saat 21.00 ile 4 Ocak saat 05.00 arasında kısıtlama uygulanması kararının ardından Konak Belediyesi, sadece bir kereliğine mahsus olmak üzere cuma günleri kurulan pazaryerlerinde düzenleme yaptı. Buna göre 1 Ocak Cuma günü kısıtlamalar nedeniyle tezgah açılmayacak olan Toros, Kahramanlar, Gürçeşme ve Mersinli semt pazarları bu hafta, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü kurulacak. Bu uygulamayla yılbaşı öncesi hem vatandaş alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de pazarcı esnafı mağdur olmayacak. Daha önce cumartesi günü kurulan Levent ve Millet pazarları salı günü; pazar günü kurulan Alsancak, Yenişehir ve Eşrefpaşa pazarları ise pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek. - İZMİR

Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı
Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı
Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı
Konak'ta pazarlara kısıtlama ayarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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