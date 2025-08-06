İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan su kesintisi vatandaşları tedirgin etti. Konak'ta suyun ne zaman geleceği merak konusu oldu. Kesintinin nedeni ve ne zaman sona ereceği konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Peki, Konak sular ne zaman gelecek? İzmir Konak sular neden kesildi?

SU KAYNAKLARINDA ENDİŞE VERİCİ SEVİYEDE AZALMA

İZSU'nun açıklamasına göre, bu uygulamanın temel nedeni; iklim değişikliğine bağlı kuraklık, yetersiz yağışlar ve buna paralel olarak su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma. Barajlardaki su rezervlerinin kritik seviyeye indiği ve yer altı su kaynaklarında da verim kaybı yaşandığı belirtildi.

Kuruma göre, İzmir'in mevcut su kaynaklarında yaşanan düşüş nedeniyle çeşitli önlemler alınmış durumda. Yeni kuyular açıldığı, mevcut kaynakların güçlendirildiği ve su tasarrufuna yönelik birçok adım atıldığı ifade edildi. Ancak tüm bu girişimlere rağmen, su tüketiminin sınırlandırılmasının artık kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI GELDİ

İZSU, su kesintilerinden etkilenmemek adına vatandaşların önceden hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Teknik altyapıya göre kesintilerin yalnızca belirli mahallelerde uygulanacağı ve gerekli görülmesi durumunda ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Ağustos Ayında Planlanan Su Kesintileri ve Etkilenecek Bölgeler

Her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu. Kesintiler, belirtilen saatler arasında gerçekleştirilecek ve bu durumun kullanıcıları olumsuz etkilememesi için gerekli önlemler alınması tavsiye edildi.

Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir

• Kesinti Tarihleri: 6, 11 ve 16 Ağustos geceleri

Bu bölgelerde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle belirtilen gecelerde geçici su kesintileri yaşanacaktır.

Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli

• Kesinti Tarihleri: 7, 12 ve 17 Ağustos geceleri

Çalışmalar süresince su hizmetinde kısa süreli aksaklıklar beklenmektedir.

Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

• Kesinti Tarihleri: 8, 13 ve 18 Ağustos geceleri

Geniş çaplı bakım nedeniyle bu bölgelerde planlı kesintiler uygulanacaktır.

Bölge 4: Bornova, Bayraklı

• Kesinti Tarihleri: 9, 14 ve 19 Ağustos geceleri

Gece saatlerinde yapılacak çalışmalar sırasında su temininde geçici duraksamalar olacaktır.

Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

• Kesinti Tarihleri: 10, 15 ve 20 Ağustos geceleri

Sistem yenileme çalışmaları kapsamında bu bölgelerde su kesintileri gerçekleşecektir.