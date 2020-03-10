Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ilkokul öğrencilerini ağırladı
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Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Güncel

Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ilkokul öğrencilerini ağırladı

Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi, Mimar Kemalettin İlkokulu öğrencilerini ağırlarken, çocukların bilim serüvenine bu kez Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti.

10.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:45
Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ilkokul öğrencilerini ağırladı

Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi, Mimar Kemalettin İlkokulu öğrencilerini ağırlarken, çocukların bilim serüvenine bu kez Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti.


Geçtiğimiz günlerde Mimar Kemalettin İlkokulu öğrencilerine kapılarını açan Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi, çocuklara eğlenceli olduğu kadar öğretici de olan bir gün yaşattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, bilim merkezi gezisinde çocuklara eşlik etti.


Çocukların bilimsel deneyler yapma şansı bulduğu bilim merkezi gezisinde, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile bir araya gelme fırsatı yakalayan minik öğrenciler, merak ettikleri soruları Başkan Batur'a yöneltti. Çocukların sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Başkan Batur, oyunlarına da eşlik etti. Birbirinden eğlenceli bilimsel deneyler ve aktiviteler ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayan çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşamış oldu.


Merkezi gezen öğrencilerle keyifli bir gün geçiren Batur, "Konak'ta çocukların eğitimini önemsiyoruz ve bu konuya her zaman öncelik veriyoruz. Bugün çocuklarımızın iyi ve eşit eğitim alması, çevre bilinci edinmesi, kültür altyapısı oluşturması, bilimle tanışması, sporla iç içe olması demek, gelecekte dünya standartlarını yakalamış, donanımlı bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara sahip bir Türkiye demek. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve şehrin ihtiyaç duyulan her noktasına açtığımız kreşlerle, bilim merkezleriyle, kitaplıklarla çocuklarımızın eğitim yaşamını destekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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