Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı
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Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı

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Günlerdir süren yangınlara karşı mücadele devam ederken bazı vatandaşlar sabotajlara karşı silahlanarak nöbet tutmaya başladı. Vatandaşları olası provokasyonlara karşı uyaran jandarma komutanı, "O üye olduğunuz WhatsApp gruplarını silin ve bunlara inanmayın. O gruplar takip ediliyor" dedi.

Türkiye'nin batısını ve güneyini etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele sürerken ekipler bir yandan da sahte enformasyonlarla uğraşıyor. Antalya Manavgat'ta da bir jandarma komutanı Whatsapp gruplarından gelen yalan bilgiler konusunda vatandaşları uyardı.

VATANDAŞLAR NÖBET TUTTU

Manavgat'ta da bazı vatandaşlar, çıkan yangınlarda sabotaj iddiası üzerine, ilçede yol üstlerinde bekleyerek resmi araçların haricinde sivil araçların geçişine izin vermedi. Vatandaşlar, dahil oldukları Whatsapp ve Facebook gruplarında sabotaj ihbarları üzerine ellerine aldıkları silahlar ile de nöbet tutmaya başladı.

JANDARMA KOMUTANI GENÇLERİ TEK TEK UYARDI

Vatandaşların silahlanıp yol üzerinde arama noktaları oluşturması sonrası jandarma, olay yerine intikal etti. Vatandaşların silahlarla nöbetinin yanlış olduğunu açıklayan jandarma komutanı, provokasyon uyarısında bulunup şunları söyledi:

"En son yolda geliyoruz, vatandaşlar sizler gibi arama noktaları oluşturmuş. Allah göstermesin başınıza bir şey gelebilir. Tam o sırada durduk yanlarında, toplanın dedim. Mahallenin eski muhtarı aradı, açtım telefonu megafona da verdim dedim ki 'Muhtarım plakayı söyle dedim' Muhtar da 'Komutanım bu benim eniştemin plakası'

"O WHATSAPP GRUPLARINI SİLİN"

Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından sürekli yanlış plaka atıyorlar. Sonra burada çevireceksiniz başınıza büyük olaylar gelecek. O üye olduğunuzWhatsApp gruplarını silin ve bunlara inanmayın. O gruplar takip ediliyor. Gerçekten şüpheli bir durum olursa bize iletin. Sizlerin yaptığınız bu hareketler bizim işimizi aksatıyor. Atılan plakaları biz denetliyoruz zaten. Hepimizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar."

Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı
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