Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi

Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da daha önce bir evin bahçesinde kilime sarılı bir şekilde derin uykuda bulunan kadın, bu kez başka bir dairenin kömürlüğünde bulundu.

Antalya'da daha önce bir evin bahçesinde kilime sarılı bir şekilde derin uykuda bulunan kadın, bu kez başka bir dairenin kömürlüğünde bulundu. Vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, karakola götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 359 Sokak'ta bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde meydana geldi. Sabah evine gelen ev sahibi, kömürlüğüne girdiği esnada battaniyeye sarılı bir kadının olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşıran adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.

Ev sahibi kadının kaldırılmasını istemesi üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre kadın ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zaman zaman kendine gelen kadın, bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleyerek kendisinin rahat bırakılmasını istedi. Ekipler bunun üzerine kadın polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen kadın polisler, kadını yattığı yerden kaldırdı.

Kadın uzun uğraşlar sonucu polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. İsminin Zehra olduğu öğrenilen kadın, geçen hafta da bir apartmanın bahçe kısmında bulunmuştu. Ev sahipleri ve polis tarafından uyandırılamayan kadın yine kadın polisler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. - ANTALYA

Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Ahmet Kaya Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Costa Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:56:41. #1.15#

title