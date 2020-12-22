Kömür denetimleri sürüyor
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Kömür denetimleri sürüyor

22.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:04
Kömür denetimleri sürüyor

Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri kış aylarında vatandaşın daha temiz bir hava teneffüs etmesi için kömür denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri kış aylarında vatandaşın daha temiz bir hava teneffüs etmesi için kömür denetimlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü personellerinin kömür denetimleri hızla devam ediyor.

Adıyaman merkez ve ilçelerdeki odun kömür ardiyelerine gelen kömürler görevliler tarafından denetlenerek, mevzuat kapsamında işlemler yapılıyor. Denetimlerde 2020 yılı içerisinde mevzuata aykırı kömüre rastlanılmadığı öğrenildi.

Yine hava kirliliğine sebep olan, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulunu zamanında yaptırmayan 32 motorlu araç sahibine 2020 yılı içerisinde 63 bin 184 TL, anız yaktığı tespit edilen 45 kişiye 55 bin 309,71 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

2020-2021 kış döneminde vatandaşların Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış özellikle odun ve kömür ardiyelerinde bulunan işletmelerden kömür ihtiyaçlarının karşılamaları, doğalgaza geçmeleri, soba ve kalorifer yakma tekniklerine uymaları, herhangi bir atık yağ, naylon, plastik gibi atıkları kullanmamaları önem arz etmekte olup, hava kirliliğinin azalmasına da büyük katkı sağlayacağı dile getirildi.

Son yıllarda Adıyaman'da doğalgaz kullanımının artması ve yapılan denetimler neticesinde özellikle partikül madde miktarında ciddi azalma olduğu gözlemlendi. - ADIYAMAN

Kömür denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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