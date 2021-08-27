Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
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Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde kapısını süpüren Hanife Ger (54), evinin önünü kirlettiğini öne süren komşusu B.K.?nin (71) yumruklu saldırısına uğradı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde kapısını süpüren Hanife Ger (54), evinin önünü kirlettiğini öne süren komşusu B.K.?nin (71) yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Hanife Ger, müstakil evinin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları topladı. Bitişindeki evin kapısının önüne dökülen yaprakları da süpüren Ger, topladıklarını çöp kutusuna atmak istedi. Bu sırada Ger'in komşusu B.K., evinin önünü kirlettiğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., Ger'i defalarca yumrukladı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan Ger'in kızı Kadriye Ger (26), B.K.'yi uzaklaştırdı. B.K. anne ve kıza tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanife Ger, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, B.K. ise gözaltına alındı. Horsunlu Polis Merkezi'ne götürülen B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.K.'nin da Ger'den 'haksız yere kendisini öfkelendirmek amacıyla kışkırttığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Ger'in vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşurken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede olayı anlatan Hanife Ger, Peş peşe çok kuvvetli vurdu. Belime, yüzüme vurdu. Hızını alamayarak eline taş aldı. Beni taşla ezmek istedi. Sonra kızım yetişti. Kızımı da darbetti. Taşı ona mı vursam buna mı vursam diye bir düşündü. Sonra kızım 'Kamera çekiyor, seni şikayet edeceğim' dedi. Bunun üzerine geri çekildi. Şikayetçi olduk dedi.Kadriye Ger ise, Sesleri duyunca hemen dışarıya koştum. Annemi dövüyordu. Ayırmaya çalıştım, sonra bana karşı da bir girişimde bulundu. Geri çekildiğim için denk gelmedi. Sonra yere eğilip taş aldı. Bir anneme, bir bana doğrulttu. Ben 'polisi arıyorum' deyince geri çekildi. O şekilde sonlandı diye konuştu.

Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Son dakika haber! KOMŞUYA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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