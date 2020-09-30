Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra K.'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programını 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra K. koronavirüse yakalanınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra K.'ye, yerleştirildiği sığınmaevinde Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.