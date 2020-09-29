Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı
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Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı

29.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:07

Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8-9 kişilik bir grup tarafından darbedildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 55 yaşındaki Cengiz Koraltan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Cengiz Koraltan, hastanede tedavi altına alındı.

Yasak aşk skandalı bir televizyon kanalında yer alan Koraltan'ın, burada kendisini tanıyan kişiler tarafından darbedilmiş olabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ferdi Karakuş'un, iki çocuk annesi eşi Esra Karakuş'un (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi.

EVİNİ TAŞIMAYA KARAR VERDİ

Yapılan araştırmalar sonucu genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine Karakuş çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Karoltan olduğu ortaya çıktı. Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi.

8-9 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 6 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allahıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.

Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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