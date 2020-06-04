Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
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Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı

Ukrayna'da 45 yaşındaki Natalia isimli kadın, evinde beraber alkollü bir şekilde eğlendiği sırada tartıştığı 60 yaşındaki Vasily isimli komşusunu defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı. Zanlı, komşusunu öldürdükten sonra elinde sigara ve kahve ile polisin gelmesini bekledi.

04.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:21

Ukranya'nın Loboikivka köyünde yaşayan, ismi Natalia olan 45 yaşındaki kadın, evinde beraber alkollü bir şekilde eğlendiği 60 yaşındaki Vasily isimli erkek komşusu ile sabaha karşı tartıştı. Natalia, komşusunu önce vurdu, daha sonra defalarca bıçakladıktan sonra adam daha tam ölmeden balta ile vücudunu parçaladı. Natalia, komşusunu öldürdükten sonra polise haber verdi. Kana bulaşmış elbiseleri ile elinde sigara ve kahve ile polisin gelmesini bekledi.

Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı

BAĞIRMAMASI İÇİN KOMŞUSUNUN AĞZINA EKMEK DOLDURMUŞ

Polis, Natalia ve komşusunun aşırı derece alkollü olduklarını, çift arasında tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Natalia'nın ekmek bıçağı ile komşusuna saldırdığı daha sonra vücudunu balta ile parçaladığını söyledi.

Natalia 16 yaşındaki kızının önünde komşusunu öldürdükten sonra polisi aradı. Kapısının önünde bulunan bankın üzerinde kanlı elbiseleri ile kahve ve sigara içerek polisi aradı. Eve gelen polisler, Natalia'yı bu kadar soğuk kanlı bir şekilde görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Natalia, bağırmaması için komşusunun ağzına ekmek doldurdu, kestiğini kafa derisinin bir bölümünü yüzdü. Evde ve bahçede arama yapan polis, bahçede ölen komşunun ceset parçalarının yanı sıra çok sayıda bıçak ve balta buldu.

YAŞLI ADAMIN VÜCUDUNU ÖLMEDEN PARÇALADI

Polis, yaptığı açıklamada Natalia'nın, Vasily'i daha tam ölmeden önce vücudunu parçaladığını söyledi. Natalia, gece komşusu ile alkol alıp eğlendiklerini, aşırı alkollü olduğu için cinayeti hatırlamadığını söyledi. Natalia, tutuklanırken, cinayete şahit olan 16 yaşındaki kız çocuk koruma kuruma verilip psikolojik tedavi altına almaya başlandı.

15 YIL HAPİS CEZASI ALACAK

Komşuları, daha önce bir kargo şirketinde çalışan Natalia'nın çok saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, herkes tarafından sevilip sayıldığını ama alkol bağımlısı olduktan sonra çok değiştiğini işini bıraktığını söylediler. Natalia, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.

Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı

Dünya Manşet

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