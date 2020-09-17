Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntülerle gündeme gelen şarkıcı Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yaşlı adamı darp ettiğini kabul eden Sezai, "Sinirle bir kaç defa vurdum. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur" dedi.

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntülerle gündeme gelen 41 yaşındaki ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. Yaşlı adamı darp ettiğini kabul eden Halil Sezai, "Ezan" sözlerine açıklık getirerek, "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Şahsa 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİR ANLIK SİNİRLE KENDİSİNE VURDUM"

İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti:

"Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."

"HÜSEYİN BEY DE BENİ DARP ETTİ, BEN DE YARALANDIM"

Halil Sezai ifadesini şu şekilde sonlandırdı:

"Tamamen Hüseyin Bey'in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım"