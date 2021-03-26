Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Komşusuna gitti, evi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahsın evi, komşusuna gitmek için dışarı çıktıktan sonra alev alev yandı.

Leke tedavisi için güzellik merkeze giden genç kadının yüzünde 2. derece yanık oluştu
Leke tedavisi için güzellik merkeze giden genç kadının yüzünde 2. derece yanık oluştu
İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi
İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahsın evi, komşusuna gitmek için dışarı çıktıktan sonra alev alev yandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlayan Gökhan Güler, kiracı olarak kaldığı evden akşam saatlerinde komşusuna gitmek üzere dışarı çıktı. Güler'in çıktığı evden bir süre sonra dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, alevlere teslim olan evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Komşusuna gitmek için evden çıktığında evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Gökhan Güler, Adana'dan Kocaeli'ne kağıt toplamak için geldiğini ve küle dönen evi için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. - KOCAELİ

Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşusuna gitti, evi alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:56:52. #1.14#
title