Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş
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Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş

20.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:09
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş

Zonguldak'ta geçen yıl kaybolan ve ormanda cansız bedeni bulunan yaşlı kadının katili hakim karşısına çıktı. Maktülün altınlarını çalabilmek için cinayeti işleyen katilin, yaşlı kadının cenazesine katılarak ağlayıp başsağlığı dilediği öğrenildi.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta 14 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, kestane toplamak için evden ayrılan Sultan Biryan'dan (69) bir daha haber alınamadı. Biryan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sultan Biryan, 4 gün sonra evinden 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Altınlarını çalmak için öldürdüğü kadının cenazesine katılmış: Hem ağlamış hem de başsağlığı dilemiş

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayın ardından Sultan Biryan'ın altınlarını kuyumcuda sattığı tespit edilen komşusu Ahmet Sarı (53), tutuklandı. Ahmet Sarı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞLAYARAK BAŞSALIĞI DİLEMİŞ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Sarı, ölen Sultan Biryan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmalarda çelişkili ifadeler veren Ahmet Sarı, yaşlı kadını öldürmediğini, fakat altınları alarak kuyumcuda sattığını kabul etmişti. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki çelişkili ifadeler, mevcut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Ahmet Sarı'nın cezasında indirim yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sarı, 'yağma' suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın 'kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyleyerek' adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Altınlarını çalmak için öldürdüğü kadının cenazesine katılmış: Hem ağlamış hem de başsağlığı dilemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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