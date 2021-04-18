Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
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Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.

Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.

Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Korona virüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ

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