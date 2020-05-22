Komşularından yardım istedi Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, boşanmanın ardından Taha Tatlıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle önce komşularından yardım istedi, evden çıkmayı başaran Musayeva, karakola giderek Taha Tatlıcı'dan tekrar şikayetçi oldu.

Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ile Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı ancak Tatlıcı'nın, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldığı öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Tatlıcı, bir aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ





"Ne olur beni kurtarın" diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koştu, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulundu. Taha Tatlıcı'nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı.