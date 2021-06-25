"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
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"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü

'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 hafta önce evden çıkıp, "Komşularıma gideceğim" diyerek ortadan kaybolan evli ve iki çocuk annesi kadın, Kadın Sığınma Merkezinde bulundu.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde 19 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda eşi Bilal Ç. (28) ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Selcan Ç. (27), akşam saat 21.00 sularında eşine "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıktı.

'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın bulundu

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Genç kadından bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek her yerde aradı. Yapılan incelemede genç kadının Antalya'da Kadın Sığınma Merkezinde olduğu öğrenildi.

Genç kadının çıkan haberlerin ardından evine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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