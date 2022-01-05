Komşuları tatile gitti sandı 19 gün sonra cesedi sandıkta bulundu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşadığı evdeki sandıkta cesedi bulunan kadının komşuları, tatile gittiğini düşündüklerini söyledi. Zanlının ise cesedin kokmaması için pencereyi açık bıraktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 109 Sokaktaki 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.E. Antalya'da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç (57) ile tartıştığını ve tartışmanın devamında kadını eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti. Malatya Emniyet Müdürlüğünün durumu Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gece yarısı adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve giren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saadet Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Tutkanç'ın cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan turizm sektöründe çalışan Saadet Tutkanç'ın, evinde engelli bir çocuğa baktığı, evinin bir odasını arkadaşına kiraya verdiği öğrenildi. Sessizliğin hakim olduğu binanın zeminindeki iş yeri sahipleri, Saadet Tutkanç'ın memleketine tatile gittiğini düşündüklerini söyledi.

"CESET KOKMAMASI İÇİN PENCEREYİ AÇIK BIRAKMIŞ"

V.E'nin yaptıkları kavganın ardından Tutkanç'ı boğarak öldürdüğü ve odasındaki çeyiz sandığına koyduğu öğrenildi. Zanlının kadının kokmaması için odanın pencerelerini açık bıraktığı belirtildi. V.E'nin Malatya'da yaşayan ailesiyle görüştükten sonra polise gidip teslim olduğu ve işlemlerinin buradan devam ettirileceği öğrenildi.

"TATİLE GİTTİ BİLİYORDUK"

İş yeri sahibi Hamdullah Aslan, "Sadet Hanım iyi bir kadındı, sabah işine gidip akşam geliyordu. Kimseye bir zararı yoktu. Ben de bugün öğrendim olayı ve üzüldüm. Ben tatile gitti diye biliyordum, bana öyle se yanında kadın öyle söyledi. Şaşırdık kim neden yapar. Kötü biri değildi. Engelli bir çocuk vardı yanında ona bakıyordu. Kimseye zararı olmayan bir kadına neden bunu yaptılar. Ben de çoktayım hala. En son Saadet hanımın yanında kalan kadın buraya geldi, çocuğu bırakıp tatile gitmiş, dedi. Biz de öyle biliyoruz. Ta ki bugün gerçekleri öğrenene kadar. Üzüldük" diye konuştu.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/ İHA)